Probleme bei Black Forest Rides: Lahrer Fahrradfachgeschäft meldet Insolvenz an

Der Laden hatte am Montag regulär geschlossen. Ob und wie es weitergeht, war den Beschäftigten am Vormittag nach Informationen unserer Redaktion nicht bekannt – dafür war die Lage zu dem Zeitpunkt noch zu unübersichtlich. Den Insolvenzantrag hatte das Fachgeschäft, vertreten durch die Geschäftsführer Florian Dieterich und Lisa-Maria Dieterich, am Freitagmittag gestellt.

Im Verlauf des Montags sah man dann klarer – demnach gibt es eine Perspektive für Black Forest Rides, trotz der wirtschaftlichen Sorgen. Unsere Redaktion erreichte den Offenburger Anwalt Martin Mildenberger, der vom Insolvenzgericht Offenburg zum Insolvenzverwalter bestellt worden ist, als er sich am Nachmittag gerade auf den Weg nach Lahr machte. Er wolle sich nun vor Ort über die Lage bei Black Forest Rides genauer informieren, so der Fachanwalt für Steuerrecht, gehe aber davon aus, dass der Betrieb fortgeführt werden könne. Denn die aktuellen Löhne seien bezahlt und die Löhne für die kommenden drei Monate gesichert.

Auf eine Anfrage unserer Redaktion hat Florian Dieterich am Montag schriftlich geantwortet. Der Fahrradmarkt befinde sich in einer großen Krise, teilt er mit. „Welche ein solch junges Unternehmen wie wir leider nicht aussitzen kann.“ Darüber hinaus deutet er an, dass die Höhe der Miete ein Problem gewesen sei und sich mit dem Eigentümer der Immobilie kein Übereinkommen für günstigere Konditionen habe treffen lassen. Deshalb müsse man in der Beisgaustraße „leider die Zelte abbrechen“.

In dem Gebäude mit dem markanten Glasvorbau war bis Ende 2012 das Baby- und Kinderfachgeschäft Lilalu beheimatet, danach betrieb die Friesenheimer Firma Gänshirt, ein Spezialist für Farben, Tapeten, Böden und Sonnenschutz, dort bis Oktober 2022 eine Filiale. Black Forest Rides zog im Mai 2023 ein.

Florian Dieterich, der in Lahr geboren und aufgewachsen ist und lange im Eventmanagement tätig war, erfüllte sich mit dem eigenen Fahrradladen einen Traum. „Fahrräder waren immer mein Hobby“, sagte er bei einem Gespräch mit unserer Redaktion im April 2024. Wegen einer Erkrankung habe er sechs Jahre nicht fahren können und sich deshalb viel mit dem Thema Fahrrad-Ergonomie beschäftigt.

Die Konkurrenz in Lahr fürchtete einen ruinösen Wettbewerb

Das dabei erworbene Know-how ließ er in sein Geschäft einfließen, in dem jeder Kunde mit Hilfe eines speziellen Geräts vermessen wurde, wenn er es wünschte. Anhand der Längen von Armen, Beinen sowie des Oberkörpers und der Proportionen zueinander ließ sich ableiten, welches Fahrrad das Richtige ist und wie es eingestellt werden muss. Vor oder nach der Beratung konnten die Besucher in einem zugehörigen kleinen Café einen Cappuccino genießen. Die Atmosphäre stimmte in dem großzügigen Ausstellungsraum mit angeschlossener Werkstatt

Dieterich war die Selbstständigkeit mit viel Herzblut angegangen. Die Konkurrenz in Lahr begleitete die Ansiedelung beim Fachmarktzentrum indes von Anfang an mit viel Skepsis, um nicht zu sagen Ablehnung. In derselben Straße betreibt etwa Markus Kollmer seit vielen Jahren ein etabliertes Fahrradfachgeschäft. Als vor gut drei Jahren Dieterichs Pläne bekannt wurden, sich in der Nachbarschaft niederzulassen, argwöhnte Kollmer in einem Gespräch mit unserer Redaktion, „dass da versucht werden wird, Kunden abzugreifen“. Am Montag befand er sich auf einer Messe und war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Dagegen war Florian Dieterich bei der Eröffnung seines Ladens der Überzeugung, dass der Kuchen in der Stadt für mehrere Fahrradhändler groß genug sei. Außerdem setzte er teils andere Schwerpunkte, verlegte sich zum Beispiel auch auf den Verkauf hochwertiger Rennräder. Letztlich ist sein Plan vor Ort nicht aufgegangen. Bereits in dem Gespräch mit unserer Redaktion im April 2024 hatte er eingeräumt, dass es Hochs und Tiefs gebe und er auch einige „schlaflose Nächte“ erlebe.

Jedoch: Dieterich denkt offenbar nicht ans Aufgeben. „Das Konzept war das richtige“, schreibt er unserer Redaktion. Er könne „mit Sicherheit sagen, dass man sich erneut sehen wird“. Dafür brauche es nun allerdings einen Ortswechsel. „Leider erfolgt dies dann natürlich unter anderer Flagge. Wir versuchen aber, zu Saisonstart alles bereit zu haben“, äußert er sich zu der Frage unserer Redaktion, wie es weitergeht.

Wirbel bereits vor dem Start

Noch bevor Black Forest Rides in der Breisgaustraße seine Pforten im Mai 2023 öffnete, hatte die Ansiedelung für Wirbel gesorgt. Denn ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geäußert, dass ein Fahrradgeschäft in der Nähe des Fachmarktzentrums nicht zulässig sei, weil das vom Gemeinderat im Jahr 2017 beschlossene Einzelhandelskonzept dem entgegenstehe.

Später hieß es aber aus dem Rathaus, eine ausführliche neue Prüfung habe ergeben, dass das Vorhaben baurechtlich doch zulässig sei. Damit war der Weg frei für die Ansiedelung von Black Forest Rides. Ein Meinungsumschwung, der bei den etablierten Radhändlern in Lahr für Verstimmung sorgte. Markus Kollmer und Michael Flick von der „Rad-Klinik“ schalteten einen Anwalt ein, konnten die Eröffnung des neuen Fachgeschäfts letztlich aber nicht verhindern.