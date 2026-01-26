Probleme bei Black Forest Rides: Lahrer Fahrradfachgeschäft meldet Insolvenz an

Inhaber Florian Dieterich war mit seinem Fahrradgeschäft mit großen Ambitionen gestartet, dann traten wirtschaftliche Probleme auf. Er will indes weitermachen.
Der Laden hatte am Montag regulär geschlossen. Ob und wie es weitergeht, war den Beschäftigten am Vormittag nach Informationen unserer Redaktion nicht bekannt – dafür war die Lage zu dem Zeitpunkt noch zu unübersichtlich. Den Insolvenzantrag hatte das Fachgeschäft, vertreten durch die Geschäftsführer Florian Dieterich und Lisa-Maria Dieterich, am Freitagmittag gestellt.