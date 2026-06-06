Problem Neozoen: Invasive Ameisenart Tapinoma Magnum in Müllheim

Biologische Gutachten bestätigen zwei lokale Befallsgebiete mit der invasiven Ameisenart. Die Stadtverwaltung Müllheim lädt zu Informationsveranstaltungen ein.
Nach zwei Ortsbegehungen und den fachlichen Gutachten von Dr. Martin Felke (Institut für Schädlingskunde) wurde das Vorkommen der invasiven Ameisenart Tapinoma Magnum in zwei klar abgegrenzten Bereichen der Stadt bestätigt. Die Gutachten dokumentieren Fundorte, Ausdehnung und Empfehlungen für das weitere Vorgehen – die Stadt plant nun Informationsabende für die Einwohner der betroffenen Gebiete.