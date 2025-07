Problem in Gütenbach: Wie vorgehen gegen Müllsünder?

„In den letzten Monaten ist die illegale Müllentsorgung in der Gemeinde zu einem alarmierenden Problem geworden“ – so formulierte Gütenbachs Bürgermeisterin Lisa Hengstler es bereits Anfang Juni in einer Mitteilung. Immer häufiger würden Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt. Stattdessen kippen Müllsünder ihre Hinterlassenschaften einfach in der Natur oder an anderen unzulässigen Orten ab.

So zum Beispiel im Bereich der Altglascontainer, wie ein Foto der Verwaltung illustriert, und in den Buswartehäuschen. Auch der Altkleidercontainer ist nach Hengstlers Ausführungen nicht sicher: So habe man in jüngerer Vergangenheit des Öfteren festgestellt, dass dieser „unsachgemäß genutzt“ werde. „Es wurde beobachtet, dass die Säcke mit Altkleidern aus den Containern herausgefischt und Reste neben den Behältern zurückgelassen werden.“

Ebenfalls betroffen: die Bücherhaltestelle. „Besonders alarmierend ist die gegenwärtige Lage, in der dort alte DVDs unsachgemäß abgelegt worden sind“, ist in einer Gemeinde-Mitteilung von Mitte Juli zu lesen. Und weiter: „In der vergangenen Herbstsaison wurde ebenfalls festgestellt, dass ungeeignete Gegenstände wie ein Kinderwagen, ein Drucker oder veraltete Bücher zurückgelassen wurden.“

Bücherhaltestelle dient immer wieder zur unsachgemäßen Müllablagerung – jüngst wurden hier etwa alte DVDs zurückgelassen. Foto: Gemeindeverwaltung Gütenbach

Immer wieder, bedauert Bürgermeisterin Hengstler im Gespräch mit unserer Redaktion, kristallisierten sich in Sachen illegaler Müllentsorgung neue Schwerpunkte heraus. Sie ärgert sich über Ablagerungen – ganz besonders, wenn es sich um Müll handle, den eigentlich jeder über den Hausmüll entsorgen oder kostenlos beim Wertstoffhof abgeben könne. „Ich denke eigentlich, dass das jeder wissen müsste.“

Kosten bleiben an allen hängen

Ob aus Unwissenheit oder mit voller Absicht – illegale Müllablagerungen kommen in Gütenbach, wie auch in vielen anderen Kommunen, immer wieder vor, erklärt Hengstler. Besonders ärgerlich: Die Kosten bleiben an der Allgemeinheit hängen. Denn die Beseitigung der Hinterlassenschaften belastet die Gemeindekasse – bei der ohnehin aktuell vielerorts angespannten finanziellen Lage ein zusätzliches Problem.

Ganz genau kann Hengstler nicht sagen, wie viel Geld illegale Müllablagerungen die Gemeinde 2025 bislang gekostet haben. Sie geht von 500 bis 1000 Euro aus. „Vermutlich sind wir noch dreistellig, auch wenn es schon einige Einsätze gab.“ Das A und O beim Entfernen des Mülls: Keine Zeit verlieren. „Denn wenn einmal etwas rumliegt, dann kommt schnell noch mehr dazu.“

Gefahr für die Gesundheit

Die finanziellen Folgen sind aber nur ein Teil des Problems: „Neben der Verschmutzung unserer Umwelt gefährdet illegale Müllentsorgung die Gesundheit von Mensch und Tier“, schildert die Bürgermeisterin in einer Mitteilung. „Schadstoffe gelangen in den Boden und das Grundwasser, was ernsthafte Folgen für die Biodiversität und die Lebensqualität der Anwohner hat“ – vom mehr als unschönen Anblick einmal ganz abgesehen.

Prävention ist mehr als schwierig

Was aber kann die Gemeinde konkret gegen Müllsünder unternehmen? Präventiv ziemlich wenig, wie Hengstler einräumt. Von Appellen und Informationen über die korrekte Entsorgung angesehen, sei der Werkzeugkoffer ziemlich leer.

Vielmehr kann die Verwaltung meist erst dann in Erscheinung treten, wenn die Sauerei schon angerichtet ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Dann aber werde durchaus versucht, den Müllsündern auf die Schliche zu kommen, betont Hengstler. Und: „Es ist durchaus schon öfter vorgekommen, dass wir Leute zur Rechenschaft ziehen konnten“ – etwa wenn sich im Müll Spuren auf den Verursacher fanden oder dieser sogar bei seiner Untat beobachtet wurde.

Es drohen Bußgelder

In diesem Fall kann es für Müllsünder ganz schön teuer werden, betont die Bürgermeisterin: Das wilde Ablagern von Müll sei eine Ordnungswidrigkeit und könne zu sehr hohen Bußgeldern führen. „Wobei wir bei einem Verstoß meist erstmal eine Verwarnung aussprechen“, erklärt Hengstler. „Das ist Abwägungssache und hängt auch damit zusammen, wie schwerwiegend die Tat war.“

Im Wiederholungsfall oder bei schwereren Vergehen greife der Ordnungsdienst aber durch, betont sie. „Dann verhängen wir durchaus auch Bußgelder.“

„Zumindest temporär“ helfen die Appelle

Einen Lichtblick gibt es bei der ganzen Sache immerhin, wie die Bürgermeisterin erklärt: Ihre beiden öffentlichen Appelle in den vergangenen Wochen hätten Wirkung gezeigt – „zumindest temporär“. So wurde es in jüngster Vergangenheit ruhiger um das Thema. Dennoch rechnet Hengstler nicht damit, dass das Problem aus der Welt ist – und so wird die Gemeinde auch weiterhin die Augen aufhalten nach Müllsündern und ihren Hinterlassenschaften.