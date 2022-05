2 Wohl dem, der Bargeld dabei hat – die Kartenzahlung geht wegen eines Softwarefehlers in manchen Geschäften immer noch nicht. Foto: Cools

Was für ein Chaos: Der Einkaufswagen voll, der Tank leer – und plötzlich geht die Kartenzahlung nicht mehr. Auch im Kreis Rottweil kamen viele Menschen in den vergangenen Tagen gehörig ins Schwitzen.















Kreis Rottweil - Wer gewohnt ist, beim Zahlen die EC-Karte zu zücken, der hatte an vielen Stellen so richtig Pech: An Tankstellen, im DM, im Lebensmittelgeschäft und sogar in der Apotheke war ohne Bargeld nichts zu holen. Der Ausfall zahlreicher Kartenzahlungsgeräte aufgrund eines Softwarefehlers macht auch im Kreis Probleme. Wir haben uns umgehört.