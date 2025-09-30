Problem Elterntaxis: Schopfheimer Schulen wollen Druck aus dem Kessel nehmen

Das Gefahrenpotenzial in der Schlierbachstraße war hoch. Erste Maßnahmen sollen den Schulweg von THG- und Waldorfschülern sicherer machen. Ein Überblick über die neuen Regelungen.
Schüler, wohin das Auge reicht, eilen zu Fuß oder auf Fahrrädern zu Bus und Bahn oder nach Hause. Dazwischen Elterntaxis, die in die Gegenrichtung wollen. Kaum ein Durchkommen. Die meisten unter Zeitdruck. Das ist das Bild mittags gegen 13 Uhr auf der Schopfheimer Schlierbachstraße. Aber auch morgens, bevor die Schulglocken von Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und Freier Waldorfschule in der Schlierbach-Sackgasse läuten, zeigt sich ein ähnliches Bild.