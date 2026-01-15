Problem bei Neueröffnung: Baustopp bei Dornhaner Fitnessstudio?

Aus der Neueröffnung des neues Fitnessstudios in der Oberen Torstraße zum 31. Januar wird wahrscheinlich nichts. Wir haben nachgefragt, was die Hintergründe sind.
Der Januar ist traditionell der Monat der guten Vorsätze. „Jetzt melde ich mich aber wirklich im Fitnessstudio an“, wird sich der eine oder andere bestimmt schon gesagt haben. Und hätte dabei gute Chancen gehabt, denn in Dornhan sollte – neben dem Medi-Well-Fitness Burkhardt – ein zweites Studio bald seine Pforten öffnen. Eigentlich. Denn am 10. Januar teilt dessen künftiger Inhaber in der Facebook-Gruppe „Schwarzes Brett Dornhan“ mit: „Wir müssen die Baustelle stoppen. Heißt: Die geplante Eröffnung am 31.01. klappt leider nicht.“