Der Auftakt erfolgte an einem Freitagabend mit einer gemeinsamen Probe. Am Samstag startete der Tag mit Registerproben bis zum Mittag, danach folgten Gesamtproben.

Alle Proben waren von großer Disziplin und Motivation geprägt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Dirigent Sascha Jager war zufrieden mit dem musikalischen Fortschritt, es sei konzentriert an den Stücken gearbeitet worden. Auch der Spaß sei nicht zu kurz gekommen.

Vorbereitung für Jahreskonzert erfolgt

Das Probenwochenende war eine wichtige Vorbereitung für das Jahreskonzert, das am 30. November um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Schenkenzell stattfinden wird. Das Konzert steht unter dem Motto „Superhelden der Filmmusik“ und die Festhalle Schenkenzell wird dann ganz im Zeichen der „Dark Night“ erscheinen.

Filmmusik großer Helden steht auf dem Programm

Passend zum mystischen Motto bringt der Musikverein, zusammen mit Dirigent Sascha Jager, die Filmmusik großer Helden auf die Bühne – von den Marvel- und DC-Universen bis hin zu berühmten Anime- und Animationsklassikern, die das Publikum in ihre Welt voller Abenteuer, Spannung und Emotionen entführen.

Den musikalischen Auftakt gestaltet die Jugendkapelle Schiltach/Schenkenzell unter der Leitung von Yannick Herzog, die mit ihrem Können auf das folgende Programm perfekt einstimmt.

Für das leibliche Wohl sorgt die tatkräftige Unterstützung der Kobalt-Hexen Schenkenzell und auch die traditionelle Tombola verspricht mit vielen hochwertigen Preisen spannende Gewinnchancen.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Karten können im Vorverkauf sowohl im Rathaus Schenkenzell als auch in der Bäckerei Springmann erworben werden.

Der Musikverein Schenkenzell bedankt sich vorab bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement.