Probenwochenende in Dobel: Gruppen des Gymnasiums Dornstetten arbeiten am Feinschliff

88 Schüler und fünf Lehrer des Gymnasiums Dornstetten proben in Dobel für das anstehende Jahreskonzert und die Theateraufführungen.
Arbeitsreiche Tage liegen hinter den Teilnehmern der musikalischen und künstlerischen AGs des Gymnasiums Dornstetten. Wie jedes Jahr fuhren Concert-Band und Big Band, Unter- und Oberstufenchor und die Theater-AG dreieinhalb Tage lang ins Freizeit- und Schulungszentrum Dobel, um sich bestmöglich auf das anstehende Jahreskonzert am Freitag, 28. November vorzubereiten, wie das Gymnasium mitteilt.