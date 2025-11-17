Probenwochenende in Dobel: Gruppen des Gymnasiums Dornstetten arbeiten am Feinschliff

88 Schüler und fünf Lehrer des Gymnasiums Dornstetten proben in Dobel für das anstehende Jahreskonzert und die Theateraufführungen.

Arbeitsreiche Tage liegen hinter den Teilnehmern der musikalischen und künstlerischen AGs des Gymnasiums Dornstetten. Wie jedes Jahr fuhren Concert-Band und Big Band, Unter- und Oberstufenchor und die Theater-AG dreieinhalb Tage lang ins Freizeit- und Schulungszentrum Dobel, um sich bestmöglich auf das anstehende Jahreskonzert am Freitag, 28. November vorzubereiten, wie das Gymnasium mitteilt.

In den Räumen des Schulungszentrums wurde fast pausenlos musiziert, geübt und gefeilt – am gelungenen Einsatz, an eindrucksvollen Soli, am harmonischen Klang. Am letzten Tag präsentierten die einzelnen Gruppen den anderen das Ergebnis der vielen Proben und konnten sich ersten Applaus abholen.

Und trotz des dichten Probenprogramms kam die Kameradschaft keineswegs zu kurz: In den freien Momenten verwandelte sich die Sporthalle in ein kleines Fußballstadion, überall wurden mehrere hitzige Runden „Werwolf“ und Tischkicker gespielt.

Unsere Empfehlung für Sie Dornstetten sichert Zuschüsse zu Appell der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt findet Gehör Der Dornstetter Gemeinderat hat sich auf einen Zuschuss für die Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt von jeweils 20 000 Euro für die kommenden drei Jahre geeinigt.

Natürlich bot sich auch Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen – oft über die Klassengrenzen hinweg – und miteinander zu lachen. Unverzichtbare Tradition ist wohl für alle Dobel-Teilnehmer der legendäre Frühsport.

Die gemeinsame Zeit habe erneut gezeigt, wie viel Energie, Engagement und Freude in den AGs stecke, so die Schule – und habe die Vorfreude auf das Jahreskonzert und die kommenden Theateraufführungen weiter wachsen lassen.