Der Musikverein Wittelbach hat ein neues Vorstandsteam. Auf der Hauptversammlung am Samstag wurden Florian Woitassek und Roman Himmelsbach gewählt und führen künftig die Arbeit von Angelika Meier und Andreas Kuhn fort. Kuhn wurde außerdem zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Meier stand insgesamt elf Jahre an der Vereinsspitze und Kuhn 13 Jahre. „Wir haben viele Ideen und Projekte mit Euch umgesetzt und vieles gemeinsam gemeistert“, erklärten sie bei der Versammlung.

Lesen Sie auch

Orchester trat im Jahr 2024 13 Mal auf

Im vergangenen Jahr absolvierte das Orchester 13 Auftritte und organisierte neun eigene Veranstaltungen, berichtete Schriftführerin Isabelle Griesbaum in ihrem Rückblick auf 2024. Das Jahreskonzert „Blasmusik trifft Tanz“ im Bürgerhaus sei ein erfolgreicher Abend gewesen. Die Musiker umrahmten darüber hinaus beispielsweise den Sonnwendlauf, das Dorffest Seelbach und Welschensteinach sowie Kirchenfeste und Fasent-Veranstaltungen.

„Wir haben ein arbeitsintensives Jahr hinter uns. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden und wir können weiter an unserer Entwicklung arbeiten und einiges erreichen“, sagte auch Dirigent Clemens Meier. Die Jugendarbeit im Verein sei ein erfolgreiches Konzept. Er kündigte das Jahreskonzert „Begegnungen“ am Samstag, 29. März, an, für das man bereits intensiv probe. Den Abend werde das Orchester mit „alten und jungen Bekannten als Solisten an ihren Stimmen und Instrumenten gestalten.“

Unsere Empfehlung für Sie Erfolgreiches Konzert Wittelbacher Orchester begeistert mit neuen Ideen Der Wittelbacher Musikverein hat seine Gäste mit einem besonderen Konzert sehr gut unterhalten. Neben dem Orchester wirbelten noch andere Beteiligte auf der Bühne.

Große Emotionen gab es beim Abschied von Horst Himmelsbach, der sich nach 56 Jahren als aktiver Musiker am Tenorhorn verabschiedete. Er war außerdem 20 Jahre lang Vorsitzender und ist Ehrenvorsitzender des Musikvereins Wittelbach.

Wahlen und Ehrungen

Neu gewählt als Vorsitzende wurden Florian Woitassek und Roman Himmelsbach. Sie folgen auf Angelika Meier und Andreas Kuhn. Schriftführerin ist Brunhilde Himmelsbach, Rechnerin ist Stefanie Griesbaum. Zu aktiven Beisitzern wurden Isabelle Griesbaum und Cornelia Benz gewählt, die Jugendvertreter sind Milena Himmelsbach, Amelie Faißt, Svenja Meier, Alicia Himmelsbach, Marvin Meier, Maximilian Griesbaum und Tamira Himmelsbach. Alicia Himmelsbach, Amelie Faißt und Svenja Meier wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.