Wer sich in den vergangenen Monaten Gelbe Säcke besorgen wollte, musste im Lahrer Bürgerbüro ein Ticket ziehen und durfte sich nach Wartezeit eine Rolle bei einem Mitarbeiter abholen.

Das soll nun vorbei sein – zumindest vorerst. So startete am Montag, 15. Mai, ein „Probelauf“, wie es die Stadt Lahr in einer Mitteilung nennt. „Die Gelben Säcke werden im Foyer ausgelegt, damit die Besucher sich ohne Wartezeit selbst bedienen können“, heißt es weiter.

Beim Blick in das in das Bürgerbüro bestätigt sich die Aussage. Im Eingangsbereich steht ein kleiner Holzschrank, der mit vielen Rollen von Gelben Säcken gefüllt ist. Bürger werden gebeten, pro Haushalt nur eine Rolle zu nehmen. Das scheint zumindest beim Besuch unserer Redaktion zu funktionieren: Immer wieder kommen Bürger herein, holen sich eine Rolle ab und gehen. Ist der Vorrat im Foyer aufgebraucht, wird er von Mitarbeitern wieder aufgefüllt.

Stadt hofft auf die Eigenverantwortung

Ob der Schrank auch künftig für Bürger bestehen bleibt, hängt davon ab, wie schnell die Gelben Säcke vergriffen sind. „Sofern sich die eigenverantwortliche Abholung nicht bewährt, muss die Ausgabe der Gelben Säcke wieder in das Ticketsystem integriert werden“, heißt es von der Stadt weiter.