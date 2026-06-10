Probebunker wird abgerissen: Für Lahrer Rockbands endet eine Ära

Seit 26 Jahren probten Musikgruppen in Bunker 108 auf dem Flugplatz. Jetzt mussten sie ihn räumen – und sind nun heimatlos. Denn einen Ersatz haben sie nicht.
Es ist ein schwerer Schlag für die lokale Kulturszene: Die Lahrer Rockwerkstatt und mit ihr aktuell 13 Musikgruppen hat ihre Heimat auf dem Lahrer Flugplatzgelände endgültig aufgeben müssen. Ende Mai lief die Frist für den „Bunker 108“ ab – und eine neue Bleibe ist nicht in Sicht. Denn trotz jahrelanger intensiver Verhandlungen der Vereinsverantwortlichen mit der Stadtverwaltung konnte kein adäquater Ersatz für die Proberäume gefunden werden. Der Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges muss abgerissen werden.