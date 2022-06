1 Das Gebiet bei Stetten in dem die Probebohrungen nach natürlichen Gipsvorkommen gemacht werden sollen. Foto: Kost

Haigerloch-Stetten - Die älteren Bürger mögen sich noch erinnern: Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war der Gipsbruch der Firma Dietterle in diesem Bereich in Betrieb, dann wurde er aufgegeben. Gips gibt‘s nämlich nicht nur in der Natur, er lässt sich auch künstlich erzeugen: Er entsteht zum Beispiel beim Betrieb von Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA) in Kraftwerken, die mit Öl oder Kohle betrieben werden. Dieser Gips steht in seiner Qualität dem Naturgips in nichts nach.

Aber um eine Klimaverbesserung zu erreichen, will die Bundesregierung bekanntlich aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe aussteigen. Und wenn man Kohlekraftwerke stilllegt, dürften auch die Möglichkeiten zur Gipserzeugung sinken – wobei im Moment an Gips kein Mangel herrscht, sondern laut verschiedenen Quellen eher Überkapazitäten produziert werden.

20 jeweils 15 Meter tiefe Bohrungen geplant

Nachdem die Stadtverwaltung bereits vor längerer Zeit dem Land das Okay gegeben hat, im Bereich des Weges zwischen ehemaligen Gipsbruch und dem Schafstall der Familie Schwarz auf öffentlicher Fläche mittels 20 Probebohrungen bis in eine Tiefe von etwa 15 Meter dortige Gipsvorkommen zu erkunden, ist Ortsvorsteher Walter Stocker der Stadt etwas in die Parade gefahren.

So schnell geht’s aus seiner Sicht nun auch wieder nicht. Die Probebohrungen sind nach Stockers Auffassung durchaus ein Thema, zu dem auch der Ortschaftsrat Stetten angehört werden muss. Deshalb hat das Gremium bereits im nichtöffentlichen Teil seiner Mai-Sitzung über das Thema gesprochen. Walter Stocker hat zudem Gespräche mit einem zuständigen Fachmann vom Landesbergbauamt geführt.

Ortstermin am 21. Juni

Dieser kommt pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang am Dienstag, 21. Juni, in die Sitzung des Stettener Ortschaftsrates, um Rede und Antwort auf das Vorhaben zu stehen. Um 18.30 Uhr trifft man sich vor der eigentlichen Sitzung in der alten Schulturnhalle am Eingang zur ehemaligen Erddeponie "Grund", um sich von dem Experten das Vorhaben erläutern zu lassen.

Im Stettener Ortschaftsrat wurden die geplanten Probebohrungen laut dem Ortsvorsteher rein informativ abgehandelt. Es sei nicht darum gegangen, sich für oder gegen Probebohrungen oder etwa einen möglichen Gipsabbau in der Zukunft auszusprechen. Das soll auch jetzt noch nicht geschehen. Erst wolle man die ganzen Informationen aufnehmen, die man von dem Fachmann des Landesbergbauamtes bekomme und dann in der Juli-Sitzung darüber diskutierten und entscheiden, so Stocker. "Die Zeit läuft uns in dieser Sache ja nicht davon."

Ein Thema mit möglichen Konsequenzen

Nichtsdestotrotz könnten abbauwürdige Vorkommen von Gipslagerstätten nach Stettens Einschätzung für Stetten ein Thema sein, dass nicht ganz ohne ist. In diesem Fall rechnet er damit, dass der Regionalplan des Regionalverbandes Neckar-Alb geändert würde, um einen Gipsabbau zu ermöglichen. Ein solcher könnte sich dann möglicherweise in Richtung Ortsbebauung entwickeln.

