1 Sind unter diesen Äckern bei Stetten Gipsvorkommen von abbauwürdiger Qualität? Das sollen jetzt Probebohrungen feststellen. Foto: Thomas Kost

Weil die Bundesregierung möglichst den Ausstieg aus der Verstromung von Kohle beschlossen hat, werden plötzlich wieder natürliche Gipsvorkommen interessant. Und die werden bei Stetten vermutet.









Link kopiert



So geannter REA-Gips entsteht quasi als Abfallprodukt in Kohlekraftwerken in den Rauchgasfiltern. Doch woher Gips – den man ja weiterhin zum Bauen braucht – nehmen, wenn die Kohlekraftwerke in Deutschland still gelegt werden?