Probe in Hüfingen: Feuerwehr zeigt ihre ganze Schlagkraft

1 Die Rettungskräfte der Feuerwehr bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Für die Frühjahrshauptprobe wird ein Brand im Dachgeschoss des Hüfinger Altenpflegeheims angenommen. Foto: Rainer Bombardi

Knapp 100 Rettungskräfte sind bei der Frühjahrsprobe der Hüfinger Feuerwehr aktiv. Ein Brand im Altenpflegeheim ist die Übungsannahme. Helfer des DRK und der Malteser sind ebenfalls vor Ort.









Link kopiert



Die Hüfinger Bevölkerung kann sich auf ihre Feuerwehr verlassen, wenn an einem größeren Objekt in der Stadt ein Brand ausbricht. Das ist eine Erkenntnis der Frühjahrshauptprobe der städtischen Wehr nach einem angenommenen Einsatzfall am Altenpflegeheim. Dutzende Neugierige waren der Einladung zur Probe gefolgt und erlebten von der Ochsengasse aus, wie die Rettungsdienste DRK, Malteser Hilfsdienst und verschiedene Feuerwehrabteilungen den Löschangriff meisterten, im Brandobjekt vermisste Personen in Sicherheit brachten und vor Ort versorgten.