Probe in Fischbach

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, fand im Fischbacher Kindergarten eine Brandschutzübung statt. Foto: Albert Bantle Die Feuerwehr Fischbach probte in Zusammenarbeit mit der „Villa Kunterbunt".







Einen Einsatz, der in der Form hoffentlich nie Realität wird, probte die Feuerwehrabteilung Fischbach in Zusammenarbeit mit dem Gemeindekindergarten „Villa Kunterbunt“ in Fischbach.