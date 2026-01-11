Probe für die Lachmuskeln: Das Programm des Ettenheimer Kulturkellers für 2026 steht

Der Ettenheimer Kulturkeller hat seine Termine für 2026 vorgestellt. Das ganze Jahr über stehen sieben Comedians und Kabarettisten auf der Bühne. Los geht es im Februar.

Auch im neuen Jahr lockt das Ettenheimer KKW-Kleinkunstprogramm im Kulturkeller in der Winterschule mit sechs Veranstaltungen. Kabarett – in Worte wie in Musik verpackt – prägt auch das inzwischen 29. Jahresprogramm. Wie gewohnt, gibt es zusätzlich eine Zaubergala des Freiburger Zauberzirkels außerhalb des Abonnements. Ein Überblick.

28. Feburar: Mit einer „Atempause“ fängt in diesem Jahr alles an. So nämlich hat Eddi Hünecke, langjähriges Mitglied der „Wise Guys“, sein multimediales Programm aus Klang, Licht und Wort überschrieben, das er am Samstag, 28. Februar, im abgedunkelten Gewölbekeller präsentiert. Seinem Programm eilt der Ruf voraus, dass bisherige Besucher neue Energie und inneren Gewinn verspüren – erst nach der Show natürlich.

21. März: Beinahe nahtlos knüpft das KKW-Programm an diesen Jahresauftakt mit dem Angebot einer „Paartherapie“ an, wenn am Samstag, 21. März, Winterer und Fox ihre Probleme musikalisch auf der Bühne zu verarbeiten versuchen. Ob’s hilft? Im Badischen eine Kabarettistin aus dem Schwabenland einzuladen, das ist für sich allein schon „Kabarett“.

„Fahndung läuft“ ein bisschen hinterlistig

9. Mai: Am Samstag, 9. Mai, wird die „Schlabbergosch“ Frau Nägele (alias Helga Becker) mit schwäbisch-philosophischen Gedankensprüngen in Verbindung mit musikalischen Höhepunkten und ihrem Programmtitel „Fahndung läuft“ ihre Zuhörerschaft in ihre speziellen Ermittlungstaktiken einweihen. Man wird feststellen: Ein bisschen hinterlistig sind die zum Teil schon.

24. Oktober: Nach der Sommerpause verspricht Ansgar Hufnagel am 24. Oktober, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – wobei er das mit seinem Programmtitel gleich selbst ein bisschen relativiert: „Irgendwas ist immer.“ „Nomen est omen“ – man wird im Zuhörerraum mit ihm fiebern, bedeutet sein Vornamen Ansgar doch „Der Speer Gottes“.

7. November: Der nächste Termin im KKW hört sich weitaus weniger martialisch an, wenn die Freunde guter Unterhaltung am 7. November in die musikalische Welt von „Susi und die Strolche“ mitgenommen werden.

11. Dezember: Am Freitag, 11. Dezember, wird Andrea Müller-Stulz als KKW-Vorsitzende das Ende des Programmjahres verkünden müssen. Zumindest Jens Heinrich Claassen als Gastunterhalter an diesem Abend wird ihr verzeihen. „Keine Ursache“, so lautet das Motto seines Programms und verweist auf die wirklich wichtigen Dinge in einer Gesellschaft, in der Höflichkeit ein Relikt aus vergangenen Tagen zu sein scheint. Trockene Selbstironie beim Akteur auf der Bühne, amüsantes Schmunzeln im Saal, verbunden mit der Frage: „Warum bin ich da eigentlich nicht selbst draufgekommen?“

Hier gibt es Karten

Tickets für die jeweiligen KKW-Veranstaltungen sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Machleid, an der Abendkasse (Kassenöffnung 19 Uhr) oder per E-Mail an info@kkw-ettenheim.de erhältlich. Abzuholen sind die Tickets bis mindestens zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Im Vorverkauf kosten Tickets 15 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Schüler und Studenten zahlen neun Euro. Ein Abonnement für sechs Termine ist zum Preis von fünf Veranstaltungen erhältlich. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.