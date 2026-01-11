Probe für die Lachmuskeln: Das Programm des Ettenheimer Kulturkellers für 2026 steht

Der Ettenheimer Kulturkeller hat seine Termine für 2026 vorgestellt. Das ganze Jahr über stehen sieben Comedians und Kabarettisten auf der Bühne. Los geht es im Februar.
Auch im neuen Jahr lockt das Ettenheimer KKW-Kleinkunstprogramm im Kulturkeller in der Winterschule mit sechs Veranstaltungen. Kabarett – in Worte wie in Musik verpackt – prägt auch das inzwischen 29. Jahresprogramm. Wie gewohnt, gibt es zusätzlich eine Zaubergala des Freiburger Zauberzirkels außerhalb des Abonnements. Ein Überblick.