Zwei Vorträge, Gespräche am Marktplatz und eine Motto-Fahrt bietet die Initiative Pro Wind in den kommenden Tagen an. Dabei soll es um Hintergründe und Chancen der Windkraft gehen.

Die Initiative Pro Wind Sulz lädt zu einer Reihe von Bürgerdialogen ein. In den kommenden Wochen haben die Sulzer Gelegenheit, sich umfassend über das Thema Windkraft und erneuerbare Energien zu informieren und ihre Fragen direkt vor Ort zu stellen.

So ist bis zum Bürgerentscheid am 23. Februar jeden Donnerstag am Marktplatz auf dem Wochenmarkt ein Infostand geplant, bei dem Mitglieder der Initiative sein werden. So kann man sich aus erster Hand über die Hintergründe und Chancen der Windkraft informieren und mit der Initiative ins Gespräch kommen.

Start in Dürrenmettstetten

Eine weitere Aktion ist die Motto-Fahrt mit Traktor und Anhänger, bei der am Samstag, 15. Februar, die Teilorte besucht werden und man so direkt in der Ortsmitte ins Gespräch kommen kann.

Den Anfang macht um 7.30 Uhr Dürrenmettstetten (Dorfplatz), dann geht es um 8.15 Uhr nach Hopfau (Glattalhalle), 9 Uhr Glatt (Wasserschloss/Rathaus) und 9.45 Uhr Fischingen (Rathaus).

Sulz und Kastell

Um 10.30 Uhr stehen Traktor und Anhänger am Sulzer Bahnhof und dem Backsteinbau sowie um 11.15 Uhr am Marktplatz.

Das Holzhauser Rathaus wird um 12 Uhr besucht, neben dem Kindergarten auf Kastell sind die Initiatoren um 12.45 Uhr.

Abschluss wieder Dürrenmettstetten

Um 13.30 Uhr ist man in Sigmarswangen (Rathaus), um 14.15 Uhr in Bergfelden (Rathaus) sowie um 15 Uhr in Renfrizhausen (Rathaus).

Über Mühlheimer Rathaus (15.45 Uhr) geht es um 16.45 Uhr zum Dürrenmettstetter Dorfplatz. Ab 17 Uhr wird zum Abschluss in das Sportheim Dürrenmettstetten zu einem privaten Meinungsaustausch eingeladen.

Forstexperte über Windkraft im Wald

Darüber hinaus gibt es noch zwei Veranstaltungen. So wird der Journalist Franz Alt am Freitag, 14. Februar, um 18.30 Uhr im Backsteinbau über „Sonnige Aussichten – Wie Klimaschutz zum Gewinn für alle wird“ sprechen.

Und am Dienstag, 18. Februar, informieren der Forstwissenschaftler Stefan Ruge und Luca Bonifer vom NABU Baden-Württemberg über „Windkraft im Wald“. Diese Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Aula des Albeck-Gymnasiums statt.