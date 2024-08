Pro Familia in Villingen: Sexualität ist mit Grenzen verbunden

1 Stellvertretende Leiterin Christina Knöbel (von links), Sozialpädagogin Antonia King, Leiter Sebastian Schoch und Sozialpädagogin Katja Piseddu geben an Schulen Kurse zu sexueller Bildung. Foto: Elena Baur

Sex, Verhütung, Pornos – alles Begriffe, die teilweise als Tabuthemen gelten und in Familien auch mal zu unangenehmen Situationen führen können. Pro Familia setzt sich seit Jahren für eine offene Kommunikation mit dem Thema Sexualität ein und spricht mit Schülern über die Fragen, die sie interessieren.









Warum hat die Frau einen so dicken Bauch? Wie fühlt sich das erste Mal an? Tut das weh? Was ist ein Porno? Das sind alles Fragen, die sich Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichsten Altersgruppen und Phasen des Erwachsenwerdens stellen. Dennoch ist das Thema Sexualität oftmals ein Tabuthema oder mit Scham verknüpft.