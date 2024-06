Pornos sind schon in Klasse vier ein Thema

Pro familia in Villingen

1 Leiter Sebastian Schoch und seine Stellvertreterin Christina Knöbel sitzen in einem der Beratungszimmer, Foto: Elena Baur

Trennung, Schwangerschaft und Probleme in der Beziehung können zu Streiterein und Verunsicherung führen. Pro familia kümmert sich Tag täglich um diese Menschen. Der neue Leiter Sebastian Schoch und seine Stellvertreterin Christina Knöbel sprechen über die aktuelle Lage.









Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1216 Beratungsgespräche geführt. Ausgelastet ist die Beratungsstelle in Villingen am Klosterring allemal. Unterschiedlichste Menschen in schwierigen Lebenslagen suchen bei pro familia Hilfe. Dabei stehen auf der Tagesordnung der Berater Trennungs, Schwangerschafts und Paarberatungen sowie das Thema Kindergeld und Elternzeit.