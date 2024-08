Pro Brigachtal: Kinder entdecken die Ortsgeschichte

1 Die Gemeinderäte von Pro Brigachtal, Josef Vogt (rechts), Heike Stöckmeyer (Mitte) und Freunde führten die Jungen und Mädchen auf den Geschichtspfad in Brigachtal. Foto: Pro Brigachtal

Beckenhofen war früher mal eine eigenständige Gemeinde, und ein prächtiger Ententurm der Adligen türmte über der Heimat der Grundschüler. Gemeinsam mit den Gemeinderäten von Pro Brigachtal erkundeten die Abenteurer den Geschichtspfad. Auch ein Großbrand spielte dabei eine Rolle.









Zwölf Jungen und Mädchen im Grundschulalter nahmen kürzlich das Angebot der Gemeinderäte von Pro Brigachtal, bei einer Wanderung auf dem Geschichtspfad, eine Zeitreise zu erleben, an. Zuerst ging es zur Klengener Mühle, wo die wissenshungrigen Ferienkinder nicht schlecht staunten über das, was sich vor 500 Jahren in der Mühle zugetragen hatte.