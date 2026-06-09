Privateigentümer sind gefragt: Neue Impulse für die Innenstadt von Bad Dürrheim

Bei der aktiven Weiterentwicklung des Sanierungsgebiets „Innenstadt II“ verstärkt die Stadt Bad Dürrheim die Zusammenarbeit mit privaten Eigentümerinnen und Eigentümern.
Im Rahmen einer aktuellen Gemeinderatssitzung wurden die Sanierungsziele sowie die kommunalen Förderrichtlinien umfassend aktualisiert und an die heutigen Anforderungen angepasst, so die Pressemitteilung der Stadt. Ein zentrales Anliegen ist es dabei, Immobilieneigentümer gezielt zu unterstützen und ihnen konkrete Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen.