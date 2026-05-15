Prioritäten im Saisonfinale: Der SC Freiburg legt den Fokus erst auf die Liga – auch wenn’s schwerfällt

Während es sich RB Leipzig beim SC Freiburg leisten kann, David Raum zu schonen, brauchen die Breisgauer einen Sieg für die sichere Europapokal-Quali
Erstmals in der Vereinsgeschichte Königsklasse, Conference League – oder doch eine Saison ohne internationalen Wettbewerb? Für den SC Freiburg geht es in den kommenden Tagen um viel: Geld, einen Titel und mindestens acht weitere europäische Nächte. Und über allem steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte am Mittwoch, wenn es in Istanbul um den Gewinn der Europa League geht.