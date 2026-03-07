Prioritäten für 2026: Wassernetz-Ringschluss und Schulneubau stehen in Schwanau ganz oben

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern nach. In Schwanau legt Marco Gutmann den Fokus auf Wasser und Bildung.
Nach einem turbulenten Herbst ist in der Gemeinde Schwanau wieder Ruhe eingekehrt. Das mögliche Krematorium und die von Herrenknecht in Allmannsweier entfernten Blumenkübel hatten im Oktober die Emotionen hochkochen lassen. Unbeeindruckt davon zeigt sich Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann. „Der Katalog ist groß“, richtet er den Blick lieber auf das laufende Jahr.