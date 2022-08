5 Die Feuerwehr in München wurde zu einem Brand im Prinzregentenstadion gerufen. Foto: dpa/Felix Hörhager

Die Münchner Feuerwehr wird zu einem Brand im Eissportstadion gerufen – das Obergeschoss steht in Flammen.















Ein Brand im Obergeschoss des Prinzregentenstadions in München hat am Samstagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer im ersten Obergeschoss des Eissportstadions am Vormittag unter Kontrolle bringen, so ein Sprecher der Feuerwehr München.

Nachdem der Brand gelöscht war, sollten aufwendige Nachlöscharbeiten starten, vermeldeten die Einsatzkräfte auf Twitter. Dies könne noch Stunden dauern.

Nachbarn sollten zunächst Fenster und Türen geschlossen halten, am Vormittag wurde die Warnung dann jedoch aufgehoben.

Zur Brandursache gab es noch keine Erkenntnisse. Auch zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Informationen.