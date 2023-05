Weiß am Krönungstag, Blau zum „Big Lunch“, Rot beim „Coronation Concert“ – die drei Outfits von Prinzessin Kate am Wochenende bildeten zusammen die britischen Landesfarben.

Eine weiße Alexander-McQueen-Robe am Samstag. Ein hellblauer Blazer für den „Big Lunch“ in Windsor am Sonntagnachmittag. Rot von Kopf bis Fuß beim „Coronation Concert“ im Park von Schloss Windsor dann am Abend. Weiß-blau-rot – beim Krönungsmarathon am Wochenende hat Prinzessin Kate in ihren drei Outfits alle drei Farben des „Union Jack“ untergebracht.

Weiß: Zur Krönung ihres Schwiegervaters König Charles III. am Samstag optierte Kate für ein weißes, bodenlanges Kleid – von dem man leider nur wenig sah, weil der Umhang des „Royal Victorian Order“ das meiste verdeckte. Die Robe war farblich abgestimmt auf das Krönungskleid von Königin Camilla – ein Kunstwerk von Bruce Oldfield aus weißer Seide mit goldenen und silbernen Stickereien. Die weiblichen „working Royals“ hatten sich auf ein farbliches Gesamtkonzept geeinigt: Auch Herzogin Sophie und sogar Kates Tochter, die kleine Prinzessin Charlotte, trugen Weiß mit silbernen Details. Charlottes Blätterranken-Haarschmuck war eine kleinere Version des grazilen silbernen Blätter-Diadems, das Jess Collett für Kate entworfen hatte.

Blau: Am Sonntagnachmittag überraschten Prinzessin Kate und Prinz William die Feiernden bei einem der vielen Straßenfeste, die im ganzen Land abgehalten wurden, um auf Charles’ und Camillas Krönung anzustoßen. Die 41-Jährige trug zum „Big Lunch“ einen vergissmeinnichtblauen Blazer, den einschlägige royale Modeblogs als ein Teil der britischen Marke Reiss erkannten. Dazu kombinierte Kate eine dunkle schmale Zigarettenhose, ein weißes T-Shirt und ihre Veja-Turnschuhe, nachhaltige Sneaker, die die Prinzessin schon seit ein paar Jahren im Schuhschrank hat.

Rot: Keine Zeit auszuruhen – wenige Stunden nach der Stippvisite auf dem „Big Lunch“ wartete auf die Wales’ schon der nächste Programmpunkt: Das große „Coronation Concert“ mit Stars wie Katy Perry, Lionel Richie, Olly Murs oder Take That.

Für diesen Anlass entschied sich Prinzessin Kate für ein Outfit, das sie bereits im Kleiderschrank hängen hatte: Kate trug einen asymmetrischen roten Blazer mit einer dazu passenden weiten Hose. In dieser starken Kombi hatte man die Prinzessin von Wales schon beim Start ihrer „Shaping Us“-Kampagne im Januar gesehen. Das Modehaus ihres Vertrauens für den Abschluss eines denkwürdigen Wochenendes war einmal mehr: Alexander McQueen.