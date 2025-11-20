Prinzessin Kate und Prinz William: Der Glamour ist zurück – Kate trägt Münchner Label

Lange mussten Royalfans auf die großen Glamourauftritte der Wales’ verzichten. Nun melden sich Prinzessin Kate und Prinz William mit einem Ausrufezeichen auf dem roten Teppich zurück.
Prinzessin Kate und Prinz William auf dem roten Teppich, „dressed to the nines“, mit dem ganz großen modischen Besteck also – das ist ein Anblick, den Fans der britischen Royals sehr lange missen mussten. Der letzte gemeinsame Glamourauftritt der Wales’, er ist zwei Jahre her. Auch damals, im November 2023, besuchten der britische Thronfolger und seine Frau die Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall, eine voradventliche Tradition in Großbritannien, es gibt sie seit 1960.