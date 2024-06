Ein Ereignis wie „Trooping the Colour“ ist auch für kamerageübte Royal-Kinder kein Alltag: Prinzessin Kate und Prinz William haben auf Instagram einen kurzen Videoclip geteilt, der zeigt, wie gespannt ihre Kinder – der zehnjährige Prinz George, die neun Jahre alte Prinzessin Charlotte und der sechsjährige Prinz Louis – am Samstag kurz vor der Abfahrt zum Exerzierplatz Horse Guards Parade waren.

Der Clip zeigt einige intime Momente zwischen Prinzessin Kate und ihren Kindern. Die 42-Jährige streicht ihrer Tochter liebevoll übers Haar und nimmt Charlottes Arm, als sie zur Kutsche gehen. Die Neunjährige antwortet ihrer Mutter etwas, schaut aber konzentriert nach vorn und schnauft kurz durch, als sie in den Kutsche sitzt. Prinz Louis winkt, als die Familie abfährt. Recht abgeklärt wirkt hingegen der zehnjährige George.

Lesen Sie auch

Die Wales’-Kinder nahmen zum dritten Mal an „Trooping the Colour“, der traditionellen Geburtstagsparade für den britischen Monarchen, teil. Als George, Charlotte und Louis zum ersten Mal dabei waren, war noch ihre „Gan-Gan“ Queen Elizabeth II. Königin.

Das Spektakel mit mehr als 1400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern verfolgten Kate und die Kinder von einem Gebäude aus, das an den Exerzierplatz Horse Guards Parade angrenzt. Erst am Freitagabend hatte der Kensington Palace mitgeteilt, dass die Prinzessin, die an Krebs erkrankt ist, an der Parade teilnehmen kann.