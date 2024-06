16 Prinzessin Kate in ein und dem selben Kleid – 2023 (links) und, leicht adaptiert, 2024. Foto: Imago/UPI Photo/AFP/Justin Tallis

Prinzessin Kate ist zurück – da ist Mode erst einmal Nebensache. Aber wer genau hinsah, erkannte ein gelungenes Fashion-Recycling. Und manche mussten an Audrey Hepburn denken.









Was sie trug, war Nebensache: So erleichtert war das Land, Prinzessin Kate bei der Militärparade „Trooping the Colour“ in London am Samstag nach einem halben Jahr endlich wiederzusehen, dass es den meisten herzlich egal gewesen sein dürfte, was die 42-Jährige anhatte, als sie mit ihren drei Kindern das Geburtstagsspektakel für ihren Schwiegervater König Charles III. besuchte. Kate hat schwere Monate hinter sich, nachdem sie Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose bekommen hatte und sich einer adjuvanten Chemotherapie unterziehen musste. Da tritt vieles andere in den Hintergrund.