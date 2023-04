8 Roter Nagellack – alle schauten Prinzessin Kate am Ostersonntag auf die Finger. Foto: dpa/Yui Mok

Britische Medien schauten Prinzessin Kate am Osterwochenende auf die Finger. Roter Nagellack – das ist im Hause Windsor schon beinahe eine Revolution.









Blutrote Nägel? Nicht mit der Queen. Die im vergangenen September verstorbene britische Monarchin Elizabeth II. trug stets nur dezenten Nagellack, so zart getönt, dass man ihn kaum sah.

Der Nagellackhersteller Essie rühmt sich auf seiner Homepage sogar eines Briefs, den Elizabeths Stylistin 1989 an das Unternehmen geschrieben haben soll: Die Queen möge nur eine Nagellackfarbe – nämlich „ballet slippers“, ein ganz zarter Roséton.

Die Windsor-Damen passten sich im Großen und Ganzen ihrer Matriarchin an und setzten meist auf zurückhaltende, helle Nagellackfarben. Kein Wunder also, dass die britische Presse am Osterwochenende aufmerkte: Prinzessin Kate kam mit rot lackierten Nägeln zum Ostergottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor. Der „Mirror“ schrieb, die sonst so angepasste Kate habe mit „einer Tradition gebrochen“. „Harper’s Bazaar“ rühmte die „mutige Farbe“ – wobei Kate ja für ein ganz klassisches Rot optierte und nicht mit schwarz oder türkis lackierten Nägeln in der Kirche aufgetaucht war.

Royale Rebellen wie Prinzessin Diana oder Herzogin Meghan nahmen es mit der ungeschriebenen Nagellack-Regel eh nie so ganz genau. Vor allem in den letzten Jahren ihrer Ehe mit Prinz Charles sah man Diana auch mit knallroten Fingernägeln. Wollte man mehr hinein interpretieren, könnte man eine Botschaft darin lesen: „Ich spiele nicht mehr nach euren Regeln.“ So trug Diana rote Nägel zum Beispiel auch zu ihrem legendären „Revenge Dress“, dem „kleinen Schwarzen“ von Christina Stambolian, in dem die Prinzessin 1994 zu einem Sommerfest der Serpentine Gallery erschien – während halb Großbritannien vor den Fernsehgeräten hing, um zu hören, was ihr Ex Prinz Charles zu seiner Affäre mit Camilla Parker-Bowles zu sagen hatte. Stambolian erinnerte sich später: „Es war klar, dass sie wütend war. (...) Sie trug knallroten Nagellack, was wir noch nie an ihr gesehen hatten. Sie sagte sich: ‚Heute abend bin ich mal unartig.’“

Auch Herzogin Meghan hielt sich nicht immer an die Nudetöne-Regel. Bei den „British Fashion Awards“ im Jahr 2018 lackierte sie ihre Fingernägel in einem beinahe schwarzen Rotton – schick, aber für Royals extrem kontrovers.