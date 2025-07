Prinzessin Kate in Wimbledon: Jubel für das stylishste Mutter-Tochter-Duo

Begeistert werden Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder in der „Royal Box“ von Wimbledon begrüßt. Hingerissen sind viele vom Look von Kate und Charlotte.

Jubel und Applaus – das sonst so distinguierte Wimbledon-Publikum gab am Wochenende die übliche Zurückhaltung auf, als Prinzessin Kate ihren Platz in der „Royal Box“ einnahm. Die Menschen standen auf und klatschten für ihre Prinzessin, die sich im vergangenen Jahr einer Krebsbehandlung unterziehen musste und ihren Terminkalender immer noch nicht wieder komplett vollpacken kann.

Die 43-jährige Frau des britischen Thronfolgers Prinz William wirkte am Samstag angesichts dieser Begrüßung berührt, winkte und lächelte. Sie nahm an der Seite von Tennislegende Billie Jean King Platz und verfolgte, wie sich Iga Swiatek aus Polen gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in nur 57 Minuten zur Königin von Wimbledon krönte. „Kate to see you“, dichtete die „Daily Mail“.

Am Sonntag dasselbe Bild: Wieder freuten sich die rund 15.000 Besucher am Centre Court sichtlich, als die Prinzessin von Wales eintraf – zum Finale der Herren mit familiärer Verstärkung: Kate wurde von Prinz William und den beiden ältesten ihrer drei Kinder begleitet, Prinzessin Charlotte und Prinz George waren mit von der Partie, als auf dem Platz der 23-jährige Italiener Jannik Sinner den Spanier Carlos Alcaraz besiegte. Der spanische König Felipe VI. war für das Finale extra nach London gereist.

Prinzessin Kate und die zehnjährige Charlotte legten am Sonntag einmal mehr einen stylishen Mutter-Tochter-Doppelauftritt hin: Die Prinzessin von Wales trug ein royalblaues Tageskleid des Londoner Labels Roksanda, das offenbar für Kates Zwecke mit kleinen Ärmeln und einer Schleife an der Schulter ergänzt wurde. Charlotte hatte ein Kleid an, das wie gemacht schien für Wimbledon: Cremefarben, mit einer mit schwarzen Paspeln abgesetzten Rüsche.

Foto: Andrew Matthews/PA Pool/AP/dpa

Prinzessin Charlotte trägt Nagellack

Mit Fächern sorgten Mutter und Tochter für Frischluftzufuhr, Kate schützte sich außerdem mit einem großen Strohhut gegen die Sonne. In den sozialen Netzwerken wurde sogleich registriert, dass die zehnjährige Charlotte ziemlich perfekt rosa lackierte Fingernägel hatte. Eine stylishe Sonnenbrille der Kultmarke Ray Ban machte den Wimbledonlook der kleinen Prinzessin komplett.

Foto: IMAGO/Shutterstock

Was übrigens wegen des coolen Auftritts seiner kleinen Schwester fast ein wenig unterging, war der Look von Prinz George: Auch der fast Zwölfjährige präsentierte nämlich eine ziemlich hippe Sonnenbrille mit cognacbraunem, eckigem Rahmen.

Jannik Sinner, der seinen ersten Wimbledonsieg feierte, bekam von Prinzessin Kate, ihres Zeichens Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“, den goldenen Pott überreicht. Manchem fiel auf, dass die Verbeugung des 23-Jährigen eher knapp und längst nicht so tief ausfiel wie bei seinem Gegner Alcaraz, der als Spanier aber auch mehr Erfahrung mit Königshäusern hat als der Italiener.

Anschließend plauderte der Südtiroler noch mit der Familie Wales und signierte drei Tennisbälle – einen für George, einen für Charlotte und einen für Louis, den Daheimgebliebenen. „Wir brauchen einen für ihren Bruder“, sagte Kate über ihren Siebenjährigen. Und Prinz William sekundierte: „Lou wäre sonst traurig.“