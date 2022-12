23 Drei Kleider, in denen Kate in diesem Jahr einen tadellosen Auftritt hinlegte. Foto: Imago/i Images/agefotostock/Cover Images

Die Top-Gun-Robe. Die Kleider der Karibik-Tour. Ganz viel Gepunktetes und ein bisschen Vintage – 2022 hatte Prinzessin Kate wieder große Fashion-Momente. Wir werfen einen Blick zurück.















Link kopiert

Aus Herzogin wird Prinzessin – sonst ändert sich nix? Was für Raider und Twix galt, trifft auf Prinzessin Kate nicht so richtig zu. Mit dem Tod der Queen in diesem Jahr wurde aus Kates Mann William Prince of Wales, der unmittelbare Thronfolger. Und Kate die Prinzessin von Wales. Der Titel ist vor allem mit einer untrennbar verbunden: Prinzessin Diana.

Ein großes Erbe, das Kate da antritt. Auch modisch – schließlich gilt Diana nicht umsonst als eine der Modeikonen des 20. Jahrhunderts. Schon als Herzogin war bei Kate jedes Outfit ein Statement, beäugt von der Öffentlichkeit und unzähligen Modeblogs, die sich einzig und allein mit der Mode der Frau von Prinz William beschäftigen. Der Druck dürfte nicht kleiner werden.

Wird Kates Stil jetzt konservativer? Zuletzt sah man die 40-Jährige oft in monochromen Outfits – Looks, die in einer Farbe bleiben, wirken zurückgenommen und edel.

Dass man die Prinzessin künftig aber nur noch in Kostümen und Mantelkleidern sieht, ist dann doch nicht zu erwarten. Für ihre diesjährige Weihnachtskarte zum Beispiel wählten die Wales’ ein Foto, das sie in Jeans und Turnschuhen beim Spaziergang mit den Kindern zeigt.

Es sind übrigens gerade Prinzessin Dianas Freizeitlooks – College-Sweatshirts, hochsitzende Jeans, Baseballcaps zu Perlenohrringen –, die heute wieder eine neue Generation von jungen Frauen modisch inspirieren.

Kate erfindet sich modisch auch mal neu

Dass sich Kate modisch immer mal wieder neu erfindet, sah man vor etwa vier Jahren Jahren: Damals kleidete sich die dreifache Mutter oft ziemlich gediegen und konservativ. Britische Medien lästerten, Kate ziehe sich an wie ihre eigene Urgroßmutter – vor allem im Vergleich zu ihrer flotten Schwägerin Meghan (damals noch der Liebling des Boulevards). Dieses Urteil ließen Kate und ihre Stylistin Natasha Archer nicht auf sich sitzen und modernisierten den herzoglichen Look dann behutsam wieder.

In diesem Jahr hatte Kate einige Knaller-Auftritte – vor allem während der Karibik-Tour der Cambridges im Frühjahr. Da präsentierte die 40-Jährige ein spektakuläres Abendkleid nach dem anderen. Im Sommer hatte Kate dann eine Pünktchen-Phase und feierte gleich mit mehreren Outfits den „Polka Dot“. Und noch etwas fällt auf, wenn man die Outfits des Jahres 2022 Revue passieren lässt: Kate mischt ab und zu Vintage-Teile unter ihre Garderobe. In Kleid für den Earthshot-Klimapreis war indes gemietet statt gekauft – offenbar hat sich die Prinzessin wie so viele modebegeisterte Frauen vorgenommen, klamottentechnisch nachhaltiger zu werden.

In unserer Bildergalerie stellen wir Kates modische Wow-Momente aus dem vergangenen Jahr vor.