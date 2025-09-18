Prinzessin Kate entzückt Trump: Melania schulterfrei - „Ich denke, ordinär ist das Wort für dieses Kleid“

Prinzessin Kate trägt zum Staatsdinner auf Schloss Windsor Gold – bekanntermaßen Donald Trumps Lieblingsfarbe. Kontrovers wird Melania Trumps schulterfreies gelbes Kleid diskutiert.
Ein Blick ins Penthouse des Trump Tower oder ins Oval Office und man weiß, dass US-Präsident Donald Trump ein Faible hat für alles, was golden glänzt. Ob Prinzessin Kate dies in ihrer Überlegungen miteinbezogen hat, als sie ein Outfit fürs Staatsdinner auf Schloss Windsor auswählte? Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William trug am Mittwochabend ein Kleid, das aus goldener Spitze über einem champagnerfarbenen Unterkleid gemacht war.