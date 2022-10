Das sind die teureren Teile in ihrem Kleiderschrank

Prinzessin Kate ist dafür bekannt, dass sie gern günstig trägt. Zara, Massimo Dutti oder Topshop kommen bei der Prinzessin von Wales gern in die Tüte. Doch nicht immer ist die 40-jährige Frau von Prinz William so sparsam. In ihrem sicher sehr üppig bemessenen Kleiderschrank hängen auch einige hochpreisige Designerstücke.

Einschlägige Modeblogs haben es sich zur Aufgabe gemacht, jedes der royalen Outfits nicht nur zu identifizieren, sondern auch preislich zu beziffern. Natürlich lässt es sich nicht immer bis auf den letzten Cent genau sagen, was Kate für ein Kleid von Alexander McQueen, Dolce & Gabbana oder Chanel hinblättern muss, aber ein ungefährer Preis lässt sich schon schätzen.

Viele von Kates Outfits sind aber extra für sie maßgeschneidert – und so viel man auch sucht, wird man keinen exakten Preis für diese Kleider finden. Genau diese Roben dürften vermutlich auch die teuersten sein.

Übrigens: Das mit Abstand teuerste Kleid in Kates Garderobe hat wahrscheinlich so viel gekostet wie einige andere Outfits zusammen. Ihr Brautkleid – 2011 persönlich von Alexander-McQueen-Chefdesignerin Sarah Burton für Kate Middleton entworfen – soll das britische Königshaus unbestätigten Berichten zufolge 250.000 Pfund (etwa 290.000 Euro) gekostet haben.

