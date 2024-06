11 Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern Prinz George (hinten), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Foto: dpa/Yui Mok

Es war der erste Auftritt der Familie Wales seit sechs Monaten – und eines blieb gleich: Die Outfits von Prinzessin Kate und ihren Kindern sind ein gut geplantes Gesamtkonzept.









„Trooping the Colour“ war ein schönes Wiedersehen mit Prinzessin Kate und ihren Kindern: Seit Weihnachten hatte man die Familie Wales nicht mehr vollzählig in der Öffentlichkeit gesehen. Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist – Kate ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen –, in einem blieb man sich treu: Die Familie des britischen Thronfolgers Prinz William tritt stets formvollendet auf.