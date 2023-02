8 Prinzessin Kate und Prinz William bei den Baftas. Foto: AFP/CHRIS JACKSON

Prinzessin Kate ist eine geschickte Mode-Zweitverwerterin – das hat sie einmal mehr bei den britischen Filmpreisen Baftas am Sonntagabend bewiesen. Sie lief in einem weißen One-Shoulder-Kleid von Alexander McQueen über den roten Teppich in London, das einigen Royal-Fans bekannt vorgekommen sein dürfte. Und tatsächlich: Kate, damals noch die Herzogin von Cambridge, trug diese Abendrobe schon 2019 – zum gleichen Event.

Das Kleid wurde seither offenbar leicht verändert: Die Seidenblumen an der Schulterpartie sind verschwunden, sie wurden durch einen Stoffknoten ersetzt, dessen Enden elegant über Kates Rücken fielen. Dazu kombinierte die Frau von Prinz William lange schwarze Handschuhe, die bis über die Ellenbogen reichten.

Bei den Accessoires zeigte Kate ihre sparsame Ader: Ihre goldenen Blumen-Ohrringe sind laut dem einschlägigen Modeblog „What Kate Wore“ von der Allerweltsmarke Zara.

Bei der Preisverleihung würdigte Dame Helen Mirren Williams Großmutter, die im vergangenen September verstorbene Königin Elizabeth II. Die 77-jährige Mirren hatte 2007 für ihre Rolle als Elizabeth in dem Drama „The Queen“ unter anderem einen Bafta und einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin erhalten.