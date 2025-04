Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen: Ihr Kleid war schon auf einer royalen Hochzeit – damals war sie sechs

1 Knapp 15 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern: Ingrid Alexandra (links) und Mette-Marit von Norwegen im selben Kleid. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Mousse-Nebinger-Orban/ABACA

Wer braucht schon ein neues Kleid, wenn es auch Vintage von Mama geht? Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra hat sich ein ganz besonderes Teil aus dem Fundus von Kronprinzessin Mette-Marit ausgesucht.









Mindestens 15 Jahre ist das zartblaue Kleid schon alt – aber es schaut immer noch gut aus. Kein Wunder, im begehbaren Kleiderschrank einer Prinzessin werden Klamotten bestimmt auch gut behandelt. Gepolsterte Kleiderbügel, Schutzhaube, ab und an auslüften... Und so sah das zarte Layering-Kleid des dänischen Designers Ole Yde am Dienstagabend an Prinzessin Ingrid Alexandra tatsächlich so aus, als sei es gerade erst aus einer Nobelboutique geholt worden.