1 Auch die Queen richtete über die Sozialen Medien Harry und Meghan ihre Glückwünsche aus. Foto: dpa/Matt Dunham

Am 4. Juni sind Herzogin Meghan und Prinz Harry zum zweiten Mal Eltern geworden: An diesem Tag kam ihre Tochter Lilibet Diana zur Welt. Einige britische Royals melden sich nun zu Wort und gratulieren dem Paar zur Geburt.

Stuttgart - Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sind erneut Eltern geworden: Ihre Tochter Lilibet Diana erblickte am 4. Juni im kalifornischen Santa Barbara das Licht der Welt. Die Geburt ihrer Tochter gaben die beiden erst zwei Tage später offiziell bekannt. Weltweit sprachen Menschen in den sozialen Medien den beiden ihre Glückwünsche aus. Obwohl das Verhältnis zwischen den Angehörigen des britischen Königshauses und dem Ehepaar aktuell angespannt ist, gratulierten aber auch einige Royals Harry und Meghan zur Geburt ihrer Tochter.

Wie sich die Mitglieder des britischen Königshauses über das freudige Ereignis äußern, sehen Sie auch in diesem Video:

In den sozialen Netzwerken veröffentlichten die offiziellen Accounts der britischen Königsfamilie ein Bild von Harry und Meghan, dass sie in einer Kutsche an ihrer Hochzeit zeigt. „Gratulation an den Herzog und die Herzogin von Sussex zur Geburt von Lilibet Diana“, heißt es darunter. „Die Queen, der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall und der Herzog und die Herzogin von Camebrige sind über die Nachricht erfreut.“ In diesem Post gratulierten also gleich fünf Mitglieder der Königsfamilie: Königin Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Charles mit seiner Frau Herzogin Camila.

Obwohl sie in die offiziellen Glückwünsche der Royals bereits eingeschlossen waren, gratulierten William und Kate dem Paar auch noch einmal separat auf ihren Accounts in den sozialen Netzwerken: „Wir sind alle erfreut über die glückliche Nachricht der Geburt von Baby Lily. Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie.“ Zu diesem Text teilten sie ein Bild, auf dem die schwangere Meghan ihren Sohn Archie trägt und von hinten von Harry umarmt wird.

Harrys Vater Prinz Charles und seine Frau Camila ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, noch einmal öffentlich ihre Glückwünsche auszusprechen. Auf dem offiziellen Instagram- sowie dem Twitter-Account der beiden teilten sie ein Foto von Harry und Meghan, auf deren Schoß ihr Sohn Archie sitzt. „Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie zur Geburt von Baby Lilibet Diana“, heißt es darunter. „Wir wünschen ihnen in dieser Zeit alles Gute.“

Auch Prinzessin Eugenie, gratulierte dem Paar in ihrer Instagram-Story zur Geburt ihrer Tochter. „Herzlichen Glückwunsch liebe Cousins“, schrieb sie unter ein Bild, auf dem die schwangere Meghan zusammen mit Harry freudestrahlend zu sehen ist. „Wir könnten nicht glücklicher für euch sein.“