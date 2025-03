Nach dem 5:3-Erfolg im Nachholspiel beim TSV Laufen wartete auf die Rot-Weißen aus Ebingen mit dem Gastspiel beim bisherigen Dritten Schömberg gleich der nächste Prüfstein.

Und der hatte es in sich: Die Gastgeber agierten druckvoll und gingen durch Nils Arnold kurz nach der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Erst kurz vor Schluss gelang Michael-Ralf Junger noch der 1:1-Ausgleich für den Primus. „Uns haben diesmal ein paar Körner gefehlt. Der Gegner war frischer. Wir waren im Kopf willig, aber der Körper hat uns nicht getragen“, sagt FV-Spielertrainer Riccardo Spataro, für den es ingesamt eine „gerechte Punkteteilung“ war. „Uns ist der noch der Ausgleich gelungen, obwohl wir in der Schlussphase in Unterzahl waren, da sich ein Spieler verletzt hat und ich bereits fünf Mal gewechselt habe. Und fast wäre uns in der Nachspielzeit sogar noch das 2:1 geglückt.“

Lesen Sie auch

Lob an die Mannschaft

Die beiden Schömberger Trainer Denis und Kevin Göktas bescheinigten ihrer Mannschaft eine gute Leistung. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, haben hinten nichts zugelassen und sind vorne zu Chancen gekommen. In Durchgang zwei haben wir an diese Leistung angeknüpft und sind auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Ärgerlich war, das wir noch ein spätes Gegentor kassiert haben, das aber nicht unverdient war, da Ebingen im letzten Drittel des Spiels noch einmal gedrückt hat. Wir selbst hatten auch noch Gelegenheiten durch Konter, die wir aber nicht sauber ausgespielt haben. So kam es am Ende zum, aus unserer Sicht, bitteren Unentschieden. Nichtsdestotrotz ein großes Lob an unsere Mannschaft“, analysieren die beiden Brüder.

Gut erholt von der Niederlage im Topspiel am Donnerstag zeigte sich dagegen der TSV Laufen/Eyach im Derby bei Schlusslicht SpVgg Truchtelfingen. 6:0 reüssierte der Tabellenzweite bei den „Schneider-Festspielen“, denn vier Treffer gingen auf das Konto von Daniel Schneider; ein weiteres Tor steuerte Marco Schneider bei. Mit dem Erfolg hat Laufen den Rückstand auf die Rot-Weißen auf einen Zähler verkürzt.

Die weiteren Ergebnisse

Neuer Tabellendritter ist die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen, die sich gegen die TSG Margrethausen mit 4:0 durchsetzte und so die TG Schömberg überholte. Nur zu einem 0:0 kam der FC Winterlingen im Derby beim TSV Straßberg II. Wichtige Zähler im Abstiegskampf sicherte sich die SGM Meßstetten/Tieringen mit dem 3:2-Erfolg im Kellerduell gegen den TSV Harthausen II.