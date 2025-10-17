Priester gibt Kindern Perspektive: Josua Schwab aus Altdorf berichtet über sein Engagement in Istanbul

Josua Schwab, Priester aus Altdorf, ist Leiter eines Don-Bosco-Zentrums in Istanbul. Dort setzt er sich für junge Menschen ein die schlimme Dinge erleben mussten.
Nachstuhlen war angesagt, als Josua Schwab am Mittwochabend im Bürgersaal des Ettenheimer Rathauses über seine Arbeit im „Don Bosco Learning Centre“ Istanbul und seine Bemühungen zu einer gelingenden Zukunft von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrationshintergrund berichtete. Die Stadt hatte zu diesem Vortragsabend mit dem in Altdorf geborenen und aufgewachsenen Salesianerpater Don Boscos, der vor zwei Jahren zum Priester geweiht wurde, eingeladen – und Bürgermeister Bruno Metz war die Freude ins Gesicht geschrieben, dass die rund anderthalbstündige Veranstaltung auf derart großes Besucherinteresse stieß.