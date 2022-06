1 Bei Schüssen in Oslo sterben zwei Menschen in einem Nachtclub. Foto: AFP/JAVAD PARSA

Kurz vor der Pride Parade in Oslo sind in einem Nachtclub zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Terroranschlags.















Link kopiert

Kurz vor der Pride-Parade in Oslo sind bei Schüssen in einem Nachtclub nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. 19 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in den frühen Morgenstunden verletzt worden, mehrere davon schwer, teilte die Polizei am Samstag weiter mit.

Kurz nach dem Vorfall sei ein Mensch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Einsatzleiter Tore Barstad sagte laut norwegischem Sender NRK, alles deute darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Das Motiv sei noch unklar.

Ministerpräsident Jonas Gahr Störe sprach von einem „schrecklichen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen“. „Wir wissen noch nicht, was hinter dieser schrecklichen Tat steckt, aber den queeren Menschen, die Angst haben und trauern, möchte ich sagen, dass wir mit euch zusammenstehen“, sagte er der Nachrichtenagentur NTB.

Ein Reporter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NRK berichtete, dass er gesehen habe, wie ein Mann mit einer Tasche ankommen sei: „Er nahm eine Waffe und begann zu schießen.“ Dem Sender zufolge gab es mindestens drei Tatorte. Zum Motiv des Vorfalls gab es keine Angaben. Angaben zum Alter oder zur Identität des Festgenommenen machte die Polizei nicht.

Der Festgenommene habe sich bislang nicht geäußert. Die Polizei habe seine Wohnung durchsucht, berichtete NRK. Bei dem Angriff seien Schusswaffen verwendet worden, von denen zwei sichergestellt worden seien, zitierte NRK Barstad. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Terroranschlags.