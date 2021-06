2 Die Veranstalter der Pride-Demo zeigen sich zufrieden... Foto: Burkhard

Während die Diskussionen über die erste Pride-Demo in Rottweil öffentlich ausgetragen sind, ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz der Aktion mit knapp 70 Teilnehmern. Die von der Grünen Jugend (GJ) und Jusos im Kreis organisierte Demo gegen Queerfeindlichkeit, fand am Samstag vor dem Alten Rathaus statt.

Rottweil - Die Organisatoren sprechen in ihrer Pressemitteilung von einer Demo ohne Zwischenfälle. Die queerfeministischen Sprecherin im Vorstand der GJ im Kreis, Ella Kammerer, habe in ihrer Rede dazu aufgerufen, die Stimme für Minderheiten zu erheben. Melissa Burkhard von den Jusos habe betont, dass sich niemand für seine sexuelle Überzeugungen rechtfertigen müsse. Es sei noch immer ein großes Problem für viele, sich zu outen, da dies zu Diskriminierung führe. Die Veranstalter kündigen an, dass es nicht die letzte Pride-Demo in Rottweil sein werde.