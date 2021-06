1 Die JuLis äußern Kritik an den Organisatoren der Pride-Demo in Rottweil. (Symbol-Foto) Foto: Zinken/dpa

Zur Pride-Demonstration gegen Queerfeindlichkeit, die am Wochenende von der Grünen Jugend und den Jungsozialisten Rottweil (JuSos) organisiert und abgehalten wurde, äußern sich die Jungen Liberalen Rottweil (JuLis). Im Vorfeld der Demonstration sei auch mit den JuLis das Gespräch gesucht worden.

Kreis Rottweil - "Da uns das Thema ›LGBTQI+‹ wichtig ist, waren wir hierfür von vornherein offen und haben uns über die Initiative gefreut", heißt es in der Mitteilung. In den Gesprächen habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass die linksextreme Antifa ein Teil der Demonstration sein werde. "Obwohl wir in diesem Zuge allesamt für eine weltoffene Gesellschaft einstehen wollen, fehlte es uns an konkreten Ideen. Einfach nur zu sagen, dass Menschen toleranter im Umgang mit homosexuellen, nicht-binären oder Transpersonen sein sollen, reicht uns nicht", so die JuLis.

Aufgrund dieser Punkte hätten sie sich dazu entschlossen, trotz der wichtigen Thematik nicht an der Demonstration als Organisator teilzunehmen. Es sei schade festzustellen, dass die Demonstration mehr einer linken Inszenierung als einer Pride-Demo geglichen habe.

Plakate und Schilder kaum zu sehen

Anstatt großer, wehender Pride-Flaggen, sei die Versammlung gezeichnet gewesen von Flaggen der Antifa und der JuSos. "Schade, denn das entspricht nicht einer Pride-Demonstration." Auch Plakate und Schilder seien kaum zu sehen und zum Großteil unlesbar gewesen. "Somit konnten, wie bereits im Voraus vermutet, keine genauen Forderungen oder Verbesserungsvorschläge erkannt werden, was sehr schade ist, wenn man schon die Plattform einer Demonstration in der Rottweiler Innenstadt hat", teilt JuLis mit.

Weiterhin kritisiert die Vorfeldorganisation der FDP demnach die Inhalte der Wortbeiträge: "Die Aussage einer der Redner, dass alle Menschen grundsätzlich gleich sein sollten, passt nicht zu dem Individualismus, der für die ›LGBTQI+‹-Community zur freien Entfaltung vorausgesetzt sein muss. Hier sollte klarer zwischen dem Linken und Sozialistischen Gedankengut und den Bedürfnissen für die ›LGBTQI+‹-Community unterschieden werden."

Gesellschaftliche Vielfaltunabdingbar

Für sie, so die JuLis, sei klar, dass in einer weltoffenen liberalen Welt alle dieselben Chancen haben sollten. Das sei im "LGBTQI+"-Bereich leider noch nicht so. Das wiederum treibe die JuLis dazu an, klare Forderungen zu stellen. "Wir fordern die Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer. Zudem müssen ehrenamtliche Aufklärungsprojekte finanziell besser unterstützt werden. Gesellschaftliche Vielfalt ist etwas, von dem wir alle profitieren können. Dies muss auch schon in den Lehrplänen eine Rolle spielen."

Auch wenn sie bei der Demonstration nicht als Organisator aufgetreten seien, liege ihnen das Thema am Herzen, weswegen sie sich weiter für die Forderungen einsetzen werden.