10 Fabian Rieder, Nick Woltemade und Ermedin Demirovic (li). freuen sich über einen gelungenen Pokalabend mit fünf Toren. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel zurück. Foto: Baumann

Beim 5:0 in Münster warf Sebastian Hoeneß die Rotationsmaschine an. Die gewonnenen Erkenntnisse dürften den VfB-Trainer optimistisch stimmen.









Mit dem Smartphone in der Hand stand Nick Woltemade auf dem Rasen des Preußenstadions und filmte sein strahlendes Gesicht. Was kann es Schöneres geben als einen 5:0-Auswärtssieg samt eigenem Treffer, der zudem noch ein Besonderer war: Es war Woltemades erster in einem Pflichtspiel für den VfB Stuttgart.