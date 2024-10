1 Thomas Preuhs (Vierter von rechts) führte die Gruppe über den Preuhs-Campus. Foto: Thomas Preuhs Holding/Jonas Pfeiffer

Die Teilnehmer loben den spannenden Austausch. Thomas Preuhs führt die Gäste über das Gelände in Binsdorf.









Den Preuhs-Campus in Binsdorf besuchte eine Gruppe aus Zentralasien. Sie hat auf Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der GIZ im Rahmen des Programms „Partnering in Business with Germany“ Unternehmen im Südwesten erkundet.