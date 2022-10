21 Waldemar Anton traf zum 2:1 für den VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am 12. Bundesliga-Spieltag feierte der VfB Stuttgart seinen zweiten Saisonsieg – auf dramatische Art und Weise. Gegen den FC Augsburg legte das Team von Interimstrainer Michael Wimmer ein beeindruckendes Finish hin – und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem 2:1.

Nach der Partie in Bad Cannstatt setzt sich die Presselandschaft dezidiert mit der Begegnung auseinander. Wir tragen die prägnantesten Schlagzeilen dieses Wochenendes zusammen.

„Mit Krampf ins Glück: Anton lässt Stuttgart in der Nachspielzeit jubeln“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „Der VfB Stuttgart hat sich fürs Erste aus den Abstiegsrängen verabschiedet. Im Schwaben-Duell gegen Augsburg wurde der VfB früh geschockt, erspielte sich in der Folge aber Chance um Chance – und wurde spät belohnt.“

„Euphorie beim VfB Stuttgart wieder entfacht“

„Was für eine Schlussphase in Stuttgart“, konstatiert derweil die „Bild“ und analysiert: „Durch einen Last-Minute-Treffer von Waldemar Anton holt sich der VfB einen 2:1-Erfolg. Und am Ende ist dieser Sieg hochverdient. Das allerdings war früh in der Partie nicht abzusehen. Der FC Augsburg war es nämlich, der bereits nach vier Minuten in Führung ging. Stuttgart schlug allerdings zurück und war fortan über weite Strecken das bessere Team.“

„Waldemar Anton belohnt VfB-Sturmlauf gegen FCA“, heißt es bei „Spox.com“. Und weiter: „Waldemar Anton quälte sich unter tosendem Applaus zur Seitenlinie, hielt sich bei seiner Auswechslung in den Schlusssekunden immer wieder den linken Oberschenkel. Mit dem Last-Minute-Siegtor zum 2:1 über den FC Augsburg hat der Verteidiger die Euphorie beim VfB Stuttgart wieder entfacht – und Interimstrainer Michael Wimmer mit dem dritten Sieg im vierten Pflichtspiel gute Argumente für eine Weiterbeschäftigung über die WM-Pause hinaus verschafft.“

Schließlich widmet sich die „Sportschau“ der Partie am Samstag und stellt fest: „Der VfB Stuttgart hat sich spät für eine engagierte Leistung gegen den FC Augsburg belohnt und beim 2:1 den zweiten Heimsieg der Saison in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Waldemar Anton erlöste den VfB in der Nachspielzeit.“

