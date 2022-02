17 Hängende Köpfe bei den Spielern des VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Sinsheim/Stuttgart - Am 24. Bundesliga-Spieltag musste der VfB Stuttgart eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Bei der TSG Hoffenheim verlor die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo mit 1:2 – und verharrt somit auf einem Abstiegsplatz.

Nach der Partie im Kraichgau setzt sich die Presse dezidiert mit der Begegnung auseinander. Wir tragen die prägnantesten Schlagzeilen des Tages zusammen.

„Baumgartners später Doppelpack trifft Stuttgart mitten ins Herz“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „Die TSG Hoffenheim ist die Comeback-Königin der Bundesliga: Gegen den VfB Stuttgart kamen die Kraichgauer durch einen späten Doppelpack zum nächsten Sieg. Der VfB steckt derweil voller Sorgen im Keller.“

„VfB kassiert den nächsten Nackenschlag“

„Der VfB Stuttgart bleibt auch das neunte Spiel in Folge ohne Sieg. Hoffenheim dreht kurz vor Schluss die Partie, macht aus einem 0:1 ein 2:1“, konstatiert derweil die „Bild“ und analysiert: „Die Schwaben bleiben damit auf Rang 17. Der Rückstand auf den Relegationsplatz kann nach dem Spieltag sogar auf sechs Punkte anwachsen. Nach 2016 und 2019 wäre es bereits der dritte Abstieg innerhalb von sechs Jahren.“

„Baumgartner-Doppelpack verschärft VfB-Krise“, heißt es bei „Spox.com“ – und weiter: „Trotz eines erneut engagierten Auftritts verpasste Stuttgart einmal mehr den Befreiungsschlag – die Lage wird immer brenzliger. Im Baden-Württemberg-Duell kassierte der VfB nach der Führung durch Wataru Endo (58.) den nächsten Nackenschlag.“

„Hoffenheim schießt den VfB tiefer in die Krise“, stellt schließlich „SWR.de“ mit Blick auf das Landesduell fest: „Ein Doppelschlag von Christoph Baumgartner hat Stuttgarts Hoffnung auf drei Punkte im Abstiegskampf jäh zerstört. Durch die beiden Treffer in der 85. und 90. Spielminute drehte er praktisch im Alleingang das Spiel, nachdem Wataru Endo den VfB bereits aussichtsreich in Führung gebracht hatte.“

