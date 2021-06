12 Yann Sommer nach seinem gehaltenen Elfmeter gegen Kylian Mbappe. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Die Fußball-Europameisterschaft hat zwei weitere Höhepunkte. Nach dem 5:3 in der Verlängerung zwischen Spanien und Kroatien und dem 5:4 nach Elfmeterschießen zwischen der Schweiz und Frankreich haben wir einige internationale Pressestimmen zusammengetragen.

Berlin - Die beiden Achtelfinals der Fußball-Europameisterschaft am Montagabend haben die Fußballwelt verzückt. Jubel auf der einen, große Enttäuschung auf der anderen Seite – und der neutrale Fan rieb sich die Hände. Das 5:3 nach Verlängerung zwischen Spanien und Kroatien sowie das 5:4 nach Elfmeterschießen der Schweiz gegen Frankreich haben am Tag danach für viele Schlagzeilen gesorgt. Eine kleine Zusammenfassung:

SPANIEN:

Marca: „UNVERGESSLICH und ab ins Viertelfinale gegen die Schweiz! Ekstase mit Moratas Tor. Wir wissen zu leiden und wir können träumen. Dieses Spanien begeistert uns. In einem historischen Spiel mit Verlängerung, vielen Geschehnissen und russisch Roulette erlegt die spanische Nationalmannschaft Kroatien mit Toren von Morata und Oyarzabal in der Verlängerung. Unai Simon begeht einen Riesenbock, vor dem man sich das ganze Leben lang fürchtet.“

AS: „TIQUI - KAMPFLUST. Spanien ist ein purer Wahnsinn. Dieses Spanien macht Ernst. Andere Mannschaften verpassen Spanien schon das Etikett des Geheimfavoriten. Es gibt keine Entschuldigung für den Fehler Simons. Jetzt genießen wir diese EM!“

Sport: „EPISCH! Unai Simon und Morata wurden zu Protagonisten. Denkwürdige Qualifikation von Spanien für das Viertelfinale im Parken! Unai Simon, vom Versager zum Helden in 120 Minuten. Es waren die fünf verrücktesten Minuten der EM, die Kroatien in die Verlängerung brachten.“El Mundo Deportivo: „Spanien leidet, um Kroatien zu schlagen und im Viertelfinale zu sein. La Roja dreht das erste Tor für Kroatien nach einem schweren Fehler von Unai Simon, musste aber zusehen, wie die Kroaten in sieben Minuten ein 1:3 ausglichen. Gegen die Schweiz ist Spanien auf dem Papier Favorit.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Verrücktes Spanien mit Hang zum Masochismus. Die Spanier bauen auf und zerstören mit der selben Leichtigkeit, mit der man auf dem Strand eine Sandburg errichtet und wieder abreißt.“

Corriere dello Sport: „Spektakuläres Spiel in Kopenhagen: Spanien und Kroatien bekämpfen sich mit allen Mitteln: Fehler, Eigentore, spektakuläre Treffer, Freude und Verzweiflung. Im Achtelfinalspiel zwischen Kroatien und Spanien geht es wie auf der Achterbahn zu.“

Tuttosport: „Eine Ohrfeige Moratas weckt die schlafenden Spanier, die Kroatien erst in der Verlängerung zähmen.“

Corriere dello Sport: „Fauxpas, Aufholjagd und Sieg: Spanien überlebt dank dem Retter in der Not Morata. Spanien lebt noch, es lebe Spanien, das sich am Ende eines wunderbaren Duells behauptet.“

Frankreich-Schweiz (4:5 n.E.)

FRANKREICH:

L’Equipe: „Vernichtet! Die Enttäuschung Mbappe. Mbappe gibt sich nach seinem verpatzten Elfmeter in den sozialen Netzwerken zerknirscht. Les Bleus wurden gekreuzigt. Eine unglaubliche Pleite, ausgelöst durch verflogene Strapazierfähigkeit und eine waghalsige Aufstellung. Ein fantastisches Spiel, eine immense Pleite, eine enorme Enttäuschung. Frankreich–Schweiz war all das und noch viel mehr.“

Ouest France: „Der traurige Absturz eines Weltmeisters. Ein völlig verrücktes Spiel, in dem Les Bleus in der Defensive viel zu schwach waren. Lloris schuldlos, Benzema schuldlos, Mbappe ging durch die Hölle. Schon alles vorbei. Ein enormer Misston. Das Spiel war atemberaubend, aber Les Bleus haben in ihrer Spielordnung nur rumgefaselt und wurden von einer durchschnittlichen Schweiz nach Hause geschickt.“

Liberation: „Ein Flop! Frankreich muss nach einem tollen Spiel nach Hause fahren. Didier Deschamps und seine Leute haben die EM vermasselt. Ein Woodstock des Fußballs. Eine unglaubliche Abfolge von Freiheiten zweier Mannschaften, die durch Erfolge, Anerkennung und den Stellenwert ihrer Spieler getrennt schienen, haben ein Hochamt des Fußballs gefeiert, an dem, das schon, auch die Franzosen ihren Anteil hatten.“

Le Monde: „Les Bleus haben gegen die Schweiz ihren Verstand verloren und die Qualifikation dazu. Ein episches Achtelfinale, das aber schlecht kontrolliert wurde. Endstation Bukarest. Man muss auch Didier Deschamps infrage stellen, der in vier Spielen vier taktische Systeme hat ausprobieren lassen.“

Le Figaro: „Ein Spiel für die Ewigkeit und des ewigen Bedauerns für Les Bleus. In einem überirdischen Spiel haben sie am Montag Adieu von der EM gesagt. Es gibt Spiele, an die man sich noch Jahre später erinnert, aber wahr ist auch, dass die Franzosen diese EM durch den Dienstbotenausgang verlassen haben.“

SCHWEIZ

Blick: „Liberté, Egalité, Viertelfinalé. SeNATIonell!“

Neue Zürcher Zeitung: „Unglaublich, aber wahr: Schweizer Fußball-Wunder geschehen.“

Tagesanzeiger: „Schweizer Nationalteam schreibt Geschichte. Ein Spektakel bis zum grandiosen Ende.“

Aargauer Zeitung: „Das Sommermärchen“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Der Sturz der Götter. Ciao, ciao Mbappe! Die Schweiz vernichtet die französischen Super-Favoriten. Die Franzosen müssen nach einer Runde auf der Achterbahn die EM verlassen. Von diesem Spiel wird man noch lange reden, denn es hat die Weltmeister zu einem frühzeitigen Tod verurteilt und wird voraussichtlich zum Ende der Ära Deschamps führen.“

Corriere dello Sport: „Schock in Bukarest: Weltmeister Frankreich scheitert an der Schweiz und zwar wegen eines misslungenen Elfmeters eines seiner meist gefeierten Spielern, Mbappe. Er beendet die Europameisterschaft mit null Toren und einem Fehler auf dem Gewissen, der seine Mannschaft zu einer blamablen Heimreise verurteilt.“

Tuttosport: „Das Wunder von Bukarest. Am Ende eines spektakulären Spiels mit einer prächtigen Leistung der Schweizer müssen die französischen Weltmeister die Demütigung des vorzeitigen EM-Ausschlusses erleiden.“

Corriere della Sera: „Adieu Mbappe! Die Schweiz schafft eine Revolution, indem sie die Franzosen vom Thron stürzen. Frankreich wird ausgerechnet von seinem Liebling Mbappe verraten, das Team zahlt jedoch einen hohen Preis für seine Arroganz und für die Unterschätzung der Schweizer.“

SPANIEN

Marca: „Mbappe vergeigt den entscheidenden Elfmeter, und der Weltmeister ist ausgeschieden. Wieder kein Spiel für herzschwache Fans. Der Favorit ist draußen. Der bitterste Abend von Mbappe.“

AS: „Mbappe scheitert, Spanien atmet durch. Benzemas Doppelpack reicht nicht. Heroischer Auftritt der Schweizer. Unglaublich, historisch, wirklich wahr. Frankreich ist mit diesem Ausscheiden tödlich verletzt. Frankreichs Abwehr war eine löchrige Wand.“

Sport: „Die Schweiz schafft die große Sensation und haut Frankreich im Elfmeterschießen raus, jetzt trifft sie auf Spanien. Wahnsinnsmontag. Wahnsinnsfußball und Wahnsinns-Europameisterschaft. Mbappe wurde zur tragischen Figur mit seinem verschossenen Elfmeter.“

El Mundo Deportivo: „K.o bleu, die Schweiz ist Spaniens Gegner. Die Schweiz schickt Frankreich auf die Straße. Diesen Montag ging ‚Don Fußball’ nach einem wahnsinnigen Fußballtag völlig kaputt ins Bett.“