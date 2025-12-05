Pressekonferenz in Offenburg: So gelang zwei Betrieben die Integration von Menschen mit Behinderung

Zur „Woche der Menschen mit Behinderung“ lud die Agentur für Arbeit zu einem Gespräch ein, bei dem die Integration in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt stand.
Ein langer Tisch, sechs Menschen nehmen Platz, sie alle eint dasselbe Thema: die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Marco Kreutzer, Bereichsleiter der beruflichen Reha und Teilhabe bei der Agentur für Arbeit, eröffnete die Pressekonferenz. Zu diesem Anlass „haben wir ein besonderes Expertengespräch mit unseren Partnern vorbereitet, das zeigen soll, wie Integration gelingen kann“, so Kreutzer.