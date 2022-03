1 Winfried Kretschmann äußerte sich am Dienstag zum weiteren Corona-Kurs in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Montag ist Baden-Württemberg damit gescheitert, die bestehenden Corona-Regeln nochmals zu verlängern. Winfried Kretschmann äußerte sich nun zur aktuellen Corona-Lage. Den Liveticker zur Regierungspressekonferenz können Sie hier nachlesen.















Das Land ist am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz mit dem Vorstoß gescheitert, die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen nach Ablauf der Übergangsfrist bis 2. April noch einmal um vier Wochen zu verlängern. In der Regierungspressekonferenz am Dienstag äußerte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum weiteren Corona-Kurs in Baden-Württemberg.

Darüber hinaus ging es darum, welche Konsequenzen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch für Baden-Württemberg hat. Neben Winfried Kretschmann nahm Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) auf dem Podium Platz.

Hier können Sie den Liveticker zur Pressekonferenz nachlesen: