Premiumwege sind zertifizierte Wanderwege, die vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet und fortlaufend alle drei Jahre überprüft und neu bewertet werden. Das Zertifikat ist ein Qualitäts- und Gütesiegel, das Sicherheit, eine gute Beschilderung und ein abwechslungsreiches Wandererlebnis garantiert, heißt es in der einer Pressemitteilung der Teinachtal-Touristik. Maßgeblich für einen Premiumweg sind demnach unter anderem landschaftliche Höhepunkte, eine abwechslungsreiche Wegebeschaffenheit und eine gute Infrastruktur, wie zum Beispiel Wanderhütten, ausreichend Wanderparkplätze oder eine ÖPNV-Anbindung.

Auf dem Wegenetz des Schwarzwaldvereins

Um eine erneute Rezertifizierung zu erhalten, wurden im Voraus einige Anpassungen vorgenommen. „Beispielsweise mussten einige fehlende Markierungen auf der Strecke ersetzt werden. An einigen Stellen war es unumgänglich, dass um die Beschilderung herum kräftig ausgeschnitten werden musste, damit der Wandernde freie Sicht auf die Markierungen hat“, ist in der Mitteilung zu lesen. Und zusätzlich sei es notwendig gewesen, viele Wegweiser zu reinigen. Hierbei sei eng mit Jürgen Rust und dem Calwer Schwarzwaldverein zusammengearbeitet worden. Das sei sehr wichtig, da die Touren zwingend auf dem Wegenetz des Schwarzwaldvereins gelegt sind und von diesem regelmäßig gepflegt werden. Somit sei die Qualität der Beschilderung garantiert.

Touristische Anziehungspunkte

„Denn gerade die zertifizierten Wanderwege, allen voran die Premiumwege und Schwarzwälder Genießerpfade, ziehen viele Wanderer in die Region. Dass die Region grundsätzlich gut aufgestellt ist, was Wandern betrifft, zeigt die Zertifizierung zur Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Die Premiumwege wie der Wasser-, Wald- und Wiesenpfad sind das Herzstück der Wanderregion, denn viele Wandergäste wollen abwechslungsreiche Wander- und Naturerlebnisse, wie es die Genießerpfade perfekt umsetzen“, so Vanessa Lotz-Kijak von der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald.